Afrika’nın konuştuğu takım: Madagaskar

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Güçlü rakibi Nijerya’yı 2-0 yenen Madagaskar tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası’na kalan Madagaskar, grubunu lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

Madagaskar, uzun yıllar Fransa hakimiyeti altında kaldığından futbolcuların birçoğu kariyerini Fransa’da sürdürüyor, ancak büyük çoğunluğu alt liglerde mücadele ediyor.

Bunun yanı sıra takımda Belçika, Bulgaristan ve ABD’de oynayan futbolcular da var. Lyon’da oynayan Jeremy Morel takımın en bilinen isimlerinden biri.

Madagaskar, dünya futbolunda 108’inci sırada yer alıyor.