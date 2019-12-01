Amedspor 3 puanı 3 golle aldı

HABER MERKEZİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’unda mücadele eden Amedspor, konuk ettiği Çorum Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Ligde zor günler geçiren Diyarbakır ekibi Amedspor, ligin iddialı takımlarından Çorum Belediyespor’u Saat 13.00’te Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda ağırladı.
Amedspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle maça “Tohum toprağa, engelliler topluma aittir” pankartıyla çıktı.
Çekişmeli başlayan maçta ilk gol Çorum Belediyespor’dan 12’nci dakika Rıdvan Özdemir’den geldi.
Amedspor’dan Furkan Yaman’ın 26’ncı dakikada penaltıdan attığı golle durumu eşitledi.
Amedspor, 44'üncü dakika Tolga Tekin’in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Maçın ikinci devresine iki takım da hızlı bir performansla başladı.
Amedspor’dan Muhlis İstemi 55’inci dakikada durumu 3-1 yaptı. Bu golden 6 dakika sonra Çorum Belediyespor, Fatih Şerifoğlu'nun kaydettiği golle farkı tekrar bire indirdi.
Maçta başka gol olmayınca Amedspor 3 puan alarak puanını 17’ye çıkardı.
Çorum Belediyspor’dan Mert Ilıman 8’inci dakikada, Ertuğrul Sancaktutan ise 90+7’de kırmızı kart gördü.
28 puanı bulunan Çorum Belediyespor ligin 3’üncü sırasında bulunuyor. Amedspor 14’üncü sırada yer alıyor.
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