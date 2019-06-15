Ribery: Yeni maceraya hazırım

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Bayern Münih'te sözleşmesi sona eren Frank Ribery'nin yeni takımı henüz belli değil ama Fransız futbolcu yeni maceraya hazır görünüyor.

Frank Ribery'nin Bayern Münih'te geçirdiği 12 sezonluk serüven sona erdi.

Fransız futbolcu, L'Equipe'e verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'te bu kadar uzun süre geçireceğini düşünmediğini belirten Ribery, yeni bir maceraya hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başarıya hala açım ve bir şeyler başarabileceğimi biliyorum. Fiziksel ve mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. İki sezon daha büyük bir kulüpte oynamayı hayal ediyorum. Parayı her zaman kazanırım ancak ben yeni bir mücadele istiyorum."

2013 yılında Ballon d'Or ödülünde üçüncü sırada yer almanın haksızlık olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Bu durum hayal kırıklığından çok daha öte. Kariyerimin en büyük adaletsizliği. Yukarıdaydım ve üçüncü oldum. O yıl Cristiano Ronaldo ya da Lionel Messi'den hiç eksiğim yoktu. Oylamada gariplikler yaşandı. Eğer şu anki oylama sistemi olsa Ballon d'Or benim olurdu" dedi.