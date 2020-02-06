Tottenham pes etmedi

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2-1 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup eden Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5’inci tura yükseldi.
İngiltere Federasyon Kupası 4’üncü tur tekrar maçında Tottenham, Southampton'ı konuk etti.
12’nci dakikada Tanguy Ndombele'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Jack Stephens'a çarparak ağlarla buluştu ve Tottenham 1-0 öne geçti.
34’üncü dakikada rakip kaleci Hugo Lloris'ten dönen topu tamamlayan Shane Long maça dengeyi getirdi: 1-1.
Southampton'ın hızlı atağında topu rakip yarı alana çok iyi taşıyan Nathan Redmond'ın pasıyla topla buluşan Danny Ings, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla konuk ekibi 72’nci dakikada 2-1 öne geçirdi.
Dele Alli'nin pasıyla topla buluşan Lucas Moura, rakibine çalımını attıktan sonra yaptığı vuruşla topu 78’inci dakikada filelere gönderdi ve maçta durumu 2-2 yaptı.
87’nci dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Heung-Min Son maçın skorunu belirledi: 3-2.
Maçı 3-2 kazanan Tottenham, adını 5’inci tura yazdırdı ve Norwich City'nin rakibi oldu.
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