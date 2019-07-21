Zidane’dan flaş açıklama: Bale ayrılıyor

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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Gareth Bale'ın kısa süre içerisinde başka bir takıma transfer olacağını söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımda geleceği belirsizliğini koruyan Gareth Bale'in geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adam, takımının Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih'e 3-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Muhabirlerin Gareth Bale hakıındaki sorularını yanıtlayan Zidane; "Bale oynamadı, çünkü takımdan ayrılmak üzere" ifadelerini kullandı.

Zidane, 30 yaşındaki Bale'in başka bir takıma transfer olması için görüşmeleri sürdürdüklerini söylerken; "Umuyoruz ki yakında takımdan ayrılacak. Bu herkes için en iyisi olacak" dedi.

Galli yıldızla sorunu olmadığını ifade eden Zidane sözlerine şöyle devam etti;

"Onunla kişisel bir problemim yok. Bazen bazı kararlar almanız gerektiği zamanlar gelir. Değişmemiz lazım ve benim de bazı kararlar almam gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum değişecek, 24 saat sonra mı 48 saat sonra mı bilemiyorum ama herkes için en iyisi olacak."

Gareth Bale, 2013 yazında 101 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de toplam 231 karşılaşmada görev aldı.