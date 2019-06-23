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Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya ve Norveç çeyrek finalde

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Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya ve Norveç çeyrek finalde
FIFA Almanya Norveç

HABER MERKEZİ

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya, Nijerya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan ilk takım oldu.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçında Almanya ile Nijerya karşılaştı.

B Grubu'ndan lider olarak çıkan Almanya, A Grubu'nu 3. bitirip en iyi grup üçüncüleri kontenjanı ile son 16 turuna çıkan Nijerya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Gecenin diğer son 16 turu mücadelesinde ise Norveç, Avustralya'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.

A Grubu'ndan 2'nci olarak çıkan Norveç, C Grubu'nda aynı sırayı elde eden Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu akşam da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere ile Kamerun (TSİ 18.30), Fransa ile Brezilya (TSİ 22.00) çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

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