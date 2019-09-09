İtalya doludizgin: 6’da 6 yaptı

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İtalya, konuk olduğu Finlandiya deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönerek Euro 2020 Eleme grubundaki tüm maçlarını kazanmayı başardı.

Euro 2020 Elemeleri J Grubu'nda Finlandiya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Ratinan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda İtalya Ciro Immobile'in golüyle öne geçti. Finlandiya bu gole 72’nci dakikada Teemu Pukki'nin penaltısıyla cevap verirken Gök Mavililer de 76’ncı dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

İtalya bu galibiyetle 6’ncı maç sonunda da kayıp yaşamadı ve puanını 18'e çıkardı. Finlandiye ise 12 puanda kaldı.

12 Ekim'de oynanacak maçlarda Finlandiya Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. İtalya ise Yunanistan'ı konuk edecek.