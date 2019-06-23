Brezilya Peru’ya acımadı

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Brazilya, Copa America A Grubu son maçında Peru'yu 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Copa America'nın A Grubu son maçında ev sahibi Brezilya, sahasında Peru'yu 5-0 ile geçti.
7 puanla grubunu lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Brezilya'ya, Corinthians Arena'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12’nci dakikada Casemiro, 19’uncu dakikada Firmino, 32’nci dakikada Everton, 53’üncü dakikada Daniel Alves ve 90’ıncı dakikada Willian kaydetti.
Ayrıca 90+4’üncü dakikada Gabriel Jesus, penaltı atışından yararlanamadı.
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