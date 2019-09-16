ManU’dan De Gea’ya ‘ayrıcalıklı’ sözleşme

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Manchester United, David De Gea'yı takımda tutabilmek için daha önce yapmadığı bir istisnaya başvuruyor.

Manchester United, David De Gea'yı takımın en çok kazanan futbolcusu yapmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar, İspanyol file bekçisini takımda tutabilmek için daha önce hiçbir oyuncuya tanımadıkları bir istisnayı devreye sokacaklar.

The Times'ın haberine göre, kulüp De Gea'ya vergiler düşüldükten sonra yıllık 13.5 milyon pound kazanacağı dört yıllık kontrat önerisini sundu. Bu kontratta diğer oyunculara tanınmayan bir ayrıcalık da var.

Manchester United, takım Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığında futbolcuların kontratlarında yüzde 25'lik maaş indirimini zorunlu kılıyor. De Gea bundan muaf olacak. Bu muafiyetle birlikte de Paul Pogba'yı geçerek takımın en çok maaş alan futbolcusu haline gelecek.

2011'de Atletico Madrid'den transfer edilen David De Gea'nın adı, son birkaç yılda, Real Madrid başta olmak üzere birçok önemli kulüple anıldı.