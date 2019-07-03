Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

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2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ABD, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bu yıl Fransa'da 8’incisi düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ABD ile İngiltere, Park Olympique Lyonnais'da karşı karşıya geldi.
Müsabakanın 10’uncu dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak İngiltere adına 19’uncu dakikada Ellen White sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 31’inci dakikada ise Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaptı.
İngiltere'de 84’üncü dakikada Steph Houghton penaltıdan yararlanamazken, 86’ıncı dakikada ise Millie Bright kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABD, finale yükselen ilk takım oldu.
ABD’nin finaldeki rakibi yarın oynanacak Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak.
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