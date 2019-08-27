Simeone: Atletico Madrid hala halkın takımı

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Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, transfer harcamaları artsa da Atletico Madrid'in hala halkın takımı konumunda olduğunu düşünüyor.

La Liga'nın ikinci haftasında Leganes deplasmanına konuk olan Atletico Madrid, 71’inci dakikada Vitolo'nun bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bulduğu pozisyonları değerlendirmekte zorlanan Madrid ekibinde takımın yeni yıldızı Joao Felix'in asistinde Vitolo, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Teknik direktör Diego Simeone, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Takımı tatmin edici bir performans ortaya koymamış olmasına rağmen sezonun ilk haftalarında alınan sonuçlardan memnun olan Simeone, sözlerine şöyle başladı:

"Kazanmamız gerekiyordu. Farklı yollar deneyerek karşılaşmayı kazanmaya çalıştık. Sonuca ulaşmak adına sistem değişikliğine gittik. Leganes, nasıl oynamak istiyorsa öyle oynadı. Şanslıyız ki oyunun üstesinden gelmeyi biliyorduk. Acı çekmeyi bilmek istiyorum. Oyunun birbirinden farklı bölümleri vardır, bazılarında acı çekmeniz gerekir."

Hem stadyumun yenilenmesinde hem de Felix'in transferinde harcanan para ile ilgili eleştiri alan takımı ile ilgili Simeone, halktan kopmadıklarını şu şekilde ifade etti:

"Bunu daha önce iyi bir şekilde açıkladım ama bazıları yanlış yorumladı. Sahip olduğumuz stadyumla ve Joao Felix'e harcadığımız 126 milyon euro para ile halkın takımı olamayacağımız çok açık. Ama sosyal, ahlaki ve duygusal olarak hala halkın takımıyız çünkü ekonomik olarak büyümemize rağmen bizim köklerimizde var olan bir bağ bu."