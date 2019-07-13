Zidane’ın acı günü

HABER MERKEZİ
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın uzun süredir hasta olan ağabeyi Farid, hayata gözlerini yumdu.
47 yaşındaki Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, 12 Temmuz'da Real Madrid'in Montreal'deki sezon öncesi hazırlık kampından aniden ayrılmıştı.
Real Madrid yönetiminden yapılan açıklamada, Zidane'ın uzun süredir hastalıkla mücadele eden 54 yaşındaki erkek kardeşi Farid'in vefat ettiği belirtildi.
Zidane'ın Racing Santander'de kiralık olarak forma giyen oğlu Luca'nın da kötü haberi almasının ardından kamptan ayrıldığı bildirilmişti.
Madridli futbolcular, bugün yaptıkları antrenmanda Zidane'ın kardeşi için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Zidane'ın yokluğunda asistanı Daivd Bettoni takımdan sorumlu olacak.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim