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Şampiyon 3 puanla başladı

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Şampiyon 3 puanla başladı
Juventus Parma Maç Seri A

HABER MERKEZİ

Juventus, Parma deplasmanından Chiellini'nin atığı golle 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

Serie A'nın ilk haftasında Juventus Parma'nın konuğu oldu.

Son şampiyon sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.

Siyah beyazlı ekibin golü 21’inci dakikada kullanılan kornet vuruşunda oluşan karambolde Giorgio Chiellini'nin ayağından geldi.

Parma önümüzdeki hafta Udinese deplasmanına çıkacak. Juventus ise sahasında Napoli'yi konuk edecek.

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