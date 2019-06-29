Messi: Ne anlama geldiğini biliyoruz

HABER MERKEZİ

2019 Copa America'da yarı finale yükselip Brezilya’nın rakibi olan Arjantin'in süper starı Lionel Messi, “Brezilya'ya saygı duyuyoruz ve oynayacağımız maçın ne anlama geldiğini biliyoruz” dedi.

Arjantin'in Veneuzuela'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçın ardından Lionel Messi, turnuvayı değerlendirdi.

"En iyi Copa America turnuvam olduğunu söyleyemem” diyen Messi, “Dört maçta da beklediğim gibi geçmedi. Bu saha şartlarında iyi oynamak ve karşına geçen rakipten sıyrılmak hiç kolay değil. Önemli olan kazanıp turnuvaya devam etmekti. Bunu da başardık” ifadelerini kullandı.

Messi, “Brezilya'ya saygı duyuyoruz ve oynayacağımız maçın ne anlama geldiğini biliyoruz. Brezilya-Arjantin maçlarında favori belirlemek çok zor” şeklinde konuştu.

Lionel Messi, 2019 Copa America'da oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti.

Brezilya ile Arjantin arasındaki yarı final mücadelesi 2 Temmuz Salı gününü, 3 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece 03:30'da oynanacak.