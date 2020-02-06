Manchester City Barça’yla arası bozulan Messi’yi takibe aldı

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Barça'yla arasının bozulduğu iddia edilen Messi'nin kulüpten ayrılma olasılığı Manchester City'yi heyecanlandırdı.

Katalanların en değerli varlığı kulüpten ayrılabilir.

ESPN'de yer alan habere göre; Lionel Messi'nin Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yaşadığı tartışmanın ardından Manchester City'nin şok bir transfer umuduyla gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

Haberde Arjantinli yıldızın Barça ile 2021 yılına kadar olan sözleşmesinde sezon sonunda ücretsiz olarak ayrılmasına izin verecek bir madde olabileceği belirtildi.

City, Messi'nin Barça'dan ayrılmaya karar vermesi hâlinde Guardiola da dahil olmak üzere kulüp hiyerarşisinin Katalan ekibiyle olan güçlü ilişkileri nedeniyle bu transferde favori olacağına inanıyor.

Ayrıca City, Messi'nin yılda 50 milyon euroyu aşan maaşını karşılayabilecek nadir kulüplerden biri olarak görülüyor.

Katalan devinin kaptanlığını da yapan Lionel Messi, bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı sportif direktör Eric Abidal’in medya üzerinden takımın performansını eleştirmesine tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, şunları kaydetmişti:

“Böyle şeyleri sevmiyorum. Herkes kendi işinin sorumluluğunu bilmeli ve buna göre davranmalı. İyi oynamadığımız zaman bunu sahadaki futbolcular olarak ilk biz kabul ediyoruz. Eğer futbolcular hakkında konuşacaksanız isim vermelisiniz. Çünkü bu şekilde herkesi töhmet altında bırakıp doğru olmayan söylentileri besleyip yaymış oluyorsunuz.”