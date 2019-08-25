Brezilyalı forvetten hız rekoru

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Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Flamengo’nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'e karşı oynadığı mücadelede 38 kilometre hıza ulaşarak dünya futbolunun en hızlı futbolcusu oldu.

Brezilya’nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Henrique, ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Flamengo'nun Internacional ile oynadığı Libertadores Kupası çeyrek ilk karşılaşmasında 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid’in Galli forveti Gareth Bale’in 36.9 kilometrelik hız rekorunu kırarak tarihe geçti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Brezilyalı yıldız, takımının Internacional'a karşı oynadığı mücadelede 38 kilometre hıza ulaştı.

FIFA'nın paylaşımında ayrıca Henrique’nin ulaştığı hız için “süpersonik” yakıştırması yapıldı. Aynı maçta iki de gol atan Henrique, “Hayatımın en güzel haftasıydı” açıklamasında bulundu.

Flamengo ile Internacional 29 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.