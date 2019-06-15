‘Japon Messi’ Real Madrid’de

HABER MERKEZİ

İspanya 1’inci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Japonya’nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen ve ‘Japon Messi’ olarak nitelenen 18 yaşındaki Takefusa Kubo’yu transfer etti.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tokyo kulübünde forma giyen Kubo’nun önümüzdeki sezon Real Madrid’de oynayacağı bildirildi.

Genç orta saha oyuncusu, 9 Haziran’da Japonya ile El Salvador’un karşılaştığı dostluk maçında ilk kez milli takım forması giymişti.

Bu sezon takımı Tokyo ile 16 maça çıkan Japon orta saha, 5 gol attı.

Öte yandan, Barcelona genç futbolcuyu 2014 yılında renklerine bağlamasına karşın, 18 yaş altı transfer olduğu için FIFA tarafından sözleşme iptal edilmiş ve Kubo 1 yıl sonra Japonya’ya geri dönmüştü.

Transfer döneminin en dikkat çeken kulübü olan Real Madrid, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eden Militao ve Rodrygo Goes’u renklerine katmış, bu oyuncular için toplam 303 milyon euro bonservis ödemişti.