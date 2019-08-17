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Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı

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Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
Bayern Münih Almanya Birinci Futbol Ligi Hertha Berlin

HABER MERKEZİ

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36’ncı dakikada Dodi Lukebakio ve 39’uncu dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60’ıncı dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

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