Alex Iwobi, Everton’a transfer oldu

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İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Arsenal'dan Nijeryalı hücum oyuncusu Alex Iwobi'yi kadrosuna dahil etti.

Everton Kulübü, transferin son gününde anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Iwobi'nin Haziran 2024'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Transferin ne kadar bonservis ödenerek yapıldığı ise açıklanmadı ancak İngiliz medyasında rakamın 40 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Iwobi 2024'e kadar geçerli olacak kontrata imza attı.

Arsenal altyapısından yetişen Iwobi, geçen sezon takımıyla 51 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.