Dünya

Kupada 3'üncü yarı final bileti Peru'nun

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Kupada 3'üncü yarı final bileti Peru'nun
Copa America Peru Uruguay Maç

HABER MERKEZİ

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46’ncı Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Luis Suarez’in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.

Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

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