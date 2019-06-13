Guardiola: Ara vermeyeceğim

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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda futbola ara vereceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

2013'te Bayern Münih'in başına geçmeden önce futbola 1 yıl ara veren 48 yaşındaki teknik adam, yakın zamanda böyle bir düşüncesinin bulunmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Juventus'a gideceğine ilişkin çıkan haberleri de yalanlayan Guardiola, Manchester City ile yeni hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

Son 2 senede Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında elenen Guardiola, "Hepimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü o en güzel şey. Önemli olan yeniden denemek ve biz de bunu yapacağız. Eğer başarısız olursak yeniden deneyeceğiz. Sonunda başarılı olana kadar denemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Marca'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ara falan vermeyeceğim. Gencim ve arzularım var. Hakkımda birçok haber çıkıyor ve çoğu doğru değil. Beni kovmadıkları sürece burada kalacağım" şeklinde konuştu.

Eden Hazard'ın 100 milyon euroya Real Madrid'e transfer olması üzerinden Manchester City'nin transfer politikasına yöneltilen eleştirilerle ilgili bir göndermede bulunan Guardiola, "Real Madrid çok iyi oyuncular alıyor ama para harcayan tek takım Manchester City!" dedi.