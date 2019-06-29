Şili penaltılarla yarı finalde!

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Şili, Copa America çeyrek final maçında Kolombiya'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 mağlup etti.
Brezilya'da düzenlenen 46’ncı Copa America'nın çeyrek finalinde Kolombiya ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Şili kafilesinin stada gelirken yaşadığı trafik sorunu nedeniyle karşılaşma 20 dakika gecikme ile başladı.
Güney Amerika kıtasının iki iddialı takımının mücadelesinde normal süre 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
Şili, penaltı atışlarında Kolombiya'ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Şili'de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.
Penaltı atışları sonunda tur atlayan Şili, bu akşam saat 22.00’de Uruguay ile Peru arasında Salvador kentindeki Itaipava Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.
Şili, 2015 ve 2016'dan sonra üst üste 3’üncü kez yarı finale yükselmeyi başardı.
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