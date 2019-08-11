Atletico Madrid’den Juventus'a 2 gol

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Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Juventus'u 2-1 yendi.
Bu yıl 7’nci kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33’üncü dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Juventus'un tek golünü 29’uncu dakikada Sami Khedira kaydetti.
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