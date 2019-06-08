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Uluslar Ligi’nde final heyecanı

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Uluslar Ligi’nde final heyecanı
UEFA Uluslar Ligi Portekiz Hollanda final maçı

HABER MERKEZİ

Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın 21.45'te yapılacak Portekiz - Hollanda maçıyla belli olacak.

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.

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