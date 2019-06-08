Uluslar Ligi’nde final heyecanı

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Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, yarın 21.45'te yapılacak Portekiz - Hollanda maçıyla belli olacak.
Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.
Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar İsviçre ile İngiltere ise yarın 16.00'da 3'üncülük maçına çıkacak.
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