Mönchengladbach liderliğini sürdürdü

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Bundesliga'da lider Borussia Mönchengladbach, sahasında Freiburg'u 4-2 yendi.
Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13’üncü haftasında Borussia Park Stadı'nda Freiburg'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3’üncü dakikada Marcus Thuram ve 6’ncı dakikada Jonathan Schmid'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach 46’ncı dakikada Breel Embolo ve 51’inci dakikada Patrick Herrmann'ın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti.
Freiburg 58’inci dakikada Lucas Höler ile skoru 3-2 yaptı.
Yeşil-siyahlılar, 71’inci dakikada Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Puanını 28'e çıkaran Borussia Mönchengladbach liderliğini sürürdü. Freiburg ise 22 puanda kaldı.
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