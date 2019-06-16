Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri

HABER MERKEZİ

İtalya Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine Chelsea'den ayrılan Maurizio Sarri'yi getirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Chelsea’da görev yapan Sarri, Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İtalyan temsilcisi, sosyal medya hesabından Sarri için yayımladığı hoş geldin mesajında, "Yeni teknik direktörümüz Maurizio Sarri ile 2022 yılına kadar anlaşmaya vardık" ifadelerine yer verdi.

Chelsea'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maurizio Sarri'nin isteği üzerine sözleşme feshi için anlaştık. Sarri, İtalya'ya dönüyor"

Chelsea, Sarri'nin ailesine yakın olmak için Juventus'a gitmek istediğini duyurdu ve İtalyan teknik adama katkılarından dolayı teşekkür etti.

Maurizio Sarri, Antonio Conte'nin yerine Chelsea'nin başına geçmişti.

İtalya’da en son Napoli’yi çalıştıran Sarri, Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmıştı.