KUPA - Arjantin bir puana sevindi

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Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası pazartesi günü oynanan 2 maçla devam etti.

D Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile turnuvanın güçlü ekiplerinden Japonya, Paris Saint-Germain'in stadı Parc des Princes'de kozlarını paylaştı. Gol pozisyonu yönünden oldukça kısır geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Japonya karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyarken futbolcular kaleyi bulmakta zorlandı. Maç boyunca Japonya sadece 2 isabetli şut çekebilirken, Arjantin ise ikinci yarının 73'üncü dakikasında ilk kez etkili geldi ancak kaleci Yamashita'yı geçemedi. Arjantinli futbolcular maç sonunda güçlü rakibi Japonya karşısında 1 puan çıkarabildikleri için büyük sevinç yaşadı.

D Grubu'nda İskoçya'yı 2-1 ile geçen İngiltere 3 puanla liderliğini sürdürüyor.

KANADA KAMERUN’U TEK GOLLE GEÇTİ

Günün bir diğer karşılaşmasında E Grubu'ndan Kanada ile Kamerun karşı karşıya geldi. Montpellier Mosson Stadyumu'nda oynanan maçı Kanada, Kadeisha Buchanan'ın 45'inci dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Favori ekip Kanada maç boyunca da rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu.

FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası salı günü oynanacak Yeni Zelanda-Hollanda, Şili-İsveç ve ABD-Tayland maçlarıyla devam edecek.