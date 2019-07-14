Wimbledon'da tarihe geçen final

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Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic ve Roger Federer karşılaştı.
4 saat 57 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun süren tekler finalinde Sırp tenisçi Djokovic, İsviçreli rakibi Federer'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonunçla Djokovic, Wimbledon'daki 5’inci şampiyonluğunu elde etti.
Dkojovic'e kupası İngiltere tahtının ikin sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton takdim etti.
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