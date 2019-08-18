Zidane net konuştu: Bale kalacak

HABER MERKEZİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılması beklenen Gareth Bale'in kalacağını açıkladı.

La Liga'da yeni sezonun ilk haftasında Celta Vigo'yu deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi dönemde Gareth Bale ile ilgili sorulara net bir cevap vermeyen Fransız teknik adam, Gallerli yıldızın takımda kalacağını açıkladı.

Basın mensuplarına konuşan Zidane, şunları söyledi:

"Bale, takımda kalacak. Ekipteki herkes, onun hakkında olumlu düşünmemize yardımcı oluyor. Şimdi sezona odaklanmak zorundayız. Eden Hazard'ın sakatlığı bizim için şanssız bir durum oldu ancak bu, Bale'in ilk 11'de başlayacağı yönündeki düşüncemizi etkilemedi. Gareth, James... Bu takımdaki herkes, giydiği formanın hakkını sonuna kadar verecek."

56’ncı dakikada Denis Suarez'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Luka Modric ile ilgili dekonuşan Zidane, şöyle devam etti:

"Maçın başından itibaren oldukça güzel bir oyun oynadık. 10 oyuncuyla da iyi oynamaya devam ettik. Sonuca ulaşmak için mücadele ettik. Vinicius ve Gareth, defansif anlamda iyi iş çıkardılar. Oyuna sonradan giren Lucas Vazquez ve Isco da aynı şekilde bir performans gösterdi. Savunmada çok iyiydik ve topa sahip olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi biliyorduk. Skor bizi tatmin etti ve mutluyuz. Buraya gelip de kazanan çok fazla takım yok. Sezon öncesi hazırlık dönemi beni mutlu etti. Skor anlamında karışık da olsa çalışma açısından oldukça iyiydi. Önemli olan rekabettir."