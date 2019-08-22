Messi mi, Ronaldo mu daha başarılı?

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Dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğuna dair tartışmalar futbolun her anından devam ederken, bilim insanları, bu konuya istatistiksel ve bilimsel bir şekilde yanıt verdi.

Leuven Katolik Üniversitesi, SciSport ile birlikte yaptığı araştırmanın sonucunda Messi'nin mi yoksa Ronaldo'nun mu daha iyi bir futbolcu olduğunu açıkladı.

Belçika'da bulunan Üniversite, iki dev ismi inceleyerek hangi futbolcunun daha efektif bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Yalnızca gol ya da asistlerin incelenmediği araştırmada şut, pas, top kapma ve dripling gibi saha içerisindeki unsurların da değerlendirildiği belirtilirken futbolcuların saha içerisinde sarf ettiği bütün eforun göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Olasılık Hesabıyla Eylem Değerlendirmesi (VAEP) isimli bir sistem kullanılarak iki oyuncunun da incelendiği araştırmada Lionel Messi'nin VAEP değerinin maç başına 1,21 olduğu gözlemlenirken Cristiano Ronaldo'nun VAEP değerinin 0,61 olduğu ifade edildi.

İki futbolcu için de 2013-2017 sezonları değerlendirildi. Bu sezonlar içerisinde oyuncuların istatistikleriyse şu şekilde oldu:

Cristiano Ronaldo'nun performansı:

-2013-14: 30 maç, 31 gol, 11 asist

-2014-15: 35 maç, 48 gol, 16 asist

-2015-16: 36 maç, 35 gol, 11 asist

-2016-17: 29 maç, 25 gol, 6 asist

-2017-18: 27 maç, 26 gol, 5 asist

Lionel Messi'nin performansı:

-2013-14: 31 maç, 28 gol, 11 asist

-2014-15: 38 maç, 43 gol, 18 asist

-2015-16: 33 maç, 26 gol, 16 asist

-2016-17: 34 maç, 37 gol, 9 asist

-2017-18: 36 maç, 34 gol, 12 asist

Üniversitede bulunan profesörlerden Jesse Davis, "Futbol oyuncularının değeri, genellikle goller ya da asistler aracılığıyla belirleniyor. Gol, nadir bir olay ancak bir maçta yaklaşık 1.600 eylem gerçekleştiği için modelimiz şut, pas, dripling ve kayarak müdahale gibi eylemlerin hepsine bakarak genel bir değer ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Bu araştırmayla birlikte uzun yıllardır tartışılan "Messi mi daha iyi yoksa Ronaldo mu?"sorusuna da kapsamlı ve bilimsel bir yanıt verilmiş oldu.