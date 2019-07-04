Amedspor’da Ramazan Erin dönemi

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Amedspor yeni sezonda daha önce beş yıl teknik direktörü yardımcılığını yapan Diyarbakırlı genç Ramazan Erin ile anlaştı.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Amedspor, kulübün şampiyon olarak TFF 3’ün Lig’den 2’inci Lig’e çıktığı 2012-2013 sezonunda hayatını kaybeden teknik direktörü Turhan Özyazanlar’ın 5 yıl yardımcılığını yapan Ramazan Erin ile anlaşmaya vardı.

Bugün saat 15.00’te Şehmus Özer Tesisleri’nde yeni teknik direktörü Ramazan Erin ve yardımcısı Erdal Elgörmüş için imza töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Metin Kılavuz ve transfer komitesi üyelerinin de bulunduğu imza töreninde konuşan Ramazan Erin, imza töreninde şunları kaydetti:

“Amedspor’un herkesin Amedspor’u olmasını istiyoruz. İyi veya kötü oynadığımızda, soğuk veya güneşli havalarda, evimizde, deplasmanda, kazandığımızda ya da kaybettiğimizde bizlerle birlikte bir Amedspor ailesi olmanızı istiyoruz.

Unutmayın ki biz içinizden gelmiş bu şehirde doğmuş, sokak aralarında her türlü yaşamı görmüş, havasını teneffüs etmiş sizlerden birileriyiz. Kısacası biz sizleriz. Amedspor ailesinin kendisiyiz.”