ManU, Chelsea’ye acımadı

HABER MERKEZİ

Manchester United, Premier Lig'in ilk büyük randevusunda Chelsea'yi 4-0’lık skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in açılış haftası iki dev kulüp Manchester United ve Chelsea'yi Old Trafford'da karşı karşıya getirdi.

Karşılaşmaya daha istekli başlayan taraf Chelsea'ydi ancak 18’inci dakikada Kurt Zouma'nın ceza sahası içinde yaptığı kontrolsüz hareket penaltıya sebebiyet verdi.

Topun başına geçen Marcus Rashford takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi ve Kırmızı Şeytanlar ilk yarıyı tabelayı koruyarak bitirmeyi başardı.

Transfer döneminde bir hayli kan kaybeden Chelsea ikinci 45 dakikaya da etkili başladı. Manchester United, oynadığı oyunla takdir toplayan Londra ekibi aradığı golü bulamayınca rakibini cezalandırdı.

65’inci dakikada Andreas Pereira'nın ortasında topa dokunan Martial skoru 2-0'a getirdi. Bu golden hemen iki dakika sonra Paul Pogba'nın yaklaşık 50 metrelik harika pasında savunmanın arkasına sarkan Marcus Rashford kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0

Fark açıldıkça Chelsea savunmasının arkasında daha fazla boşluk yakalayan Manchester United, 81’inci dakikada Paul Pogba'nın harika ara pasında Kepa ile karşı karşıya kalan Daniel James'in vuruşuyla skoru 4-0'a taşıdı.

Tabelada farklı üstünlüğü yakalayınca rahatlayan ev sahibi United, kalan bölümde oyunu rölantiye aldı ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.