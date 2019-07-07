Kupada üçüncülük Arjantin’in

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.
Brezilya'da düzenlenen 46’ncı Copa America'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, 12’nci dakikada Sergio Agüero ve 22’nci dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Şili'nin 59’uncu dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
Karşılaşmanın 37’nci dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli Lionel Messi ile Şilili Gary Medel, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, bugün 23.00'te karşı karşıya gelecek.
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