Guardiola: Sane ayrılırsa çok üzülürüm

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Leroy Sane'in takımda kalmasını istediğini ancak bu kararın onlara ait olmadığını söyledi.

Pep Guardiola, Bayern Münih'in hedefindeki Leroy Sane'in takımında kalma arzusunu yineledi.

Manchester City sezon öncesi hazırlık maçında Kitchee'yi 6-1'lik skorla geçerken, Sane ise mücadelede 2 gol kaydetti.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, öğrencisinin takımda kalacağını umduğunu bellirtti.

Guardiola, şunları kaydetti:

"Sane iyi bir oyun çıkardı özellikle ikinci yarıda. Takdir ettiğimiz bir futbolcu ve onu seviyorum. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. 2-3 kez ona burada kalmasını istediğimizi söyledim. Ona yeni bir sözleşme teklif ettik dolayısıyla bu karar artık bizim elimizde değil. Eğer ayrılmak isterse üzülürüm. Umarım bizimle kalır."

Bayern Münih'in transfer gündeminde yer alan Sane için teknik direktör Niko Kovac ise Guardiola'nın öğrencisi hakkında 'rüya gibi futbolcu' ifadelerini kullanmıştı.

Alman futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 31 maça çıkarken 10 gol, 11 asistlik bir performans gösterdi.