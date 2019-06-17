K24 ÖZEL - Formula pilotu: Kürdistan Bayrağı'nı hak ettiği yere çıkaracağız

K24 - ERBİL

Konya Kürtlerinden İshak Tutumlu, Almanya’nın Nürburgring pistindeki Porsche Mobil1 Supercup serisinde birinciliği elde etti.

Önceki gün Almanya’nın Nürburgring pistinde düzenlenen Formula yarışına katılan Orta Anadolu Kürtlerinden İshak Tutumlu, Porsche Mobil1 Supercup serisinde birinci oldu.

Madalya töreninde Kürdistan Bayrağı’nı açan Tutumlu, ekibinin birincilik elde etme şansını kendisine verdiğini ifade etti.

K24’e konuşan İshak Tutumlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu ile Motor Sporları Federasyonu’nun bu yılın başında ‘Kürdistan Yarış Takımı’ ismine onay verdiğini belirtti.

Tutumlu, Kürdistan ismiyle yarışmaya katıldıkları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “İlk kez kendi adımızla yarışmaya katıldık ve birinci olduk” dedi.

“Umarım bu çok uzun ve güzel bir tarihin başlangıcı olacaktır” diyen Tutumlu, gelecekte ekibinin daha iyi işler yapacağına emin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Kürt bayrağını hak ettiği yere, mümkün olduğunca en yüksek yerlere çıkaracağız. Ülkemizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeleri de yakından takip ettiğini vurgulayan Tutumlu, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’den destek beklediğini ifade etti.

İshak Tutumlu, şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nin maddi desteğiyle yarışmalara katılıyordu.

Şu an ise, Almanya’daki ROFGO adlı şirket, Kürdistan Yarış Takımı’na sponsorluk yapıyor.

Konya’nın Kulu ilçesinden İshak Tutumlu, 1985’te İspanya’nın Barcelona şehrinde dünyaya geldi.

NÜRBURGRING PİSTİ

Nürburgring pisti, Almanya'da Köln'ün 90 kilometre güneybatısında, Mainz'ın 100 km kuzeybatısında yer alan tarihi yarış pisti. Formula 1 yarışlarının da yapıldığı GP-Strecke kısmı çok kullanılsa da orijinal pist Nordschleife (Kuzey halkası) en meşhur şekli olarak biliniyor.

Bu haliyle pist Nürburg kalesi ve Eifel dağları etrafından dolaşıyor.