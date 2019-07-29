İspanya'dan Ronaldo'ya 'efsane' ödülü

HABER MERKEZİ
Portekizli yıldız, Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 'Marca Efsane' ödülünü aldı.
İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 'Marca Efsane' ödülü verdi.
Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına poz verdi.
Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en çok gol atan futbolcusu olarak seçilen Ronaldo, kariyerinde çok sayıda ödüle layık görüldü.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim