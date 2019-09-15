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Dalkurd 3 puanı kaybetti

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Dalkurd 3 puanı kaybetti
Dalkurd Spor İsveç Superettan

HABER MERKEZİ

İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin iddialı takımlarından Brage’ye 3-1 yenildi.

Dalkurd, sezonun 23’üncü haftasında ligin 3’üncü sırasında yer alan Brage’ye konuk oldu.  

Maçın birinci yarısında Kristian Andersen’in 20’inci dakikada attığı golle, Brage 1-0 öne geçti. Daha sonra Dalkurd’dan Joseph Ceesay’ın 44’üncü dakikada attığı penaltıyla maçta durum eşitlendi.

Maçın ikinci yarısında Brage’den Anton Gundin 53’üncü dakika attığı penaltı ile 2-1 öne geçti.

Yine Anton Gundin'in 69’üncü dakikada Brage adına attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanı kaybetti.

Bu sonuçla Dalkud 33 puanla ligin 6’ıncı sırasında kalırken, Brage ise ligin 3’üncü sırasında 44 puana sahip. 

Dalkurd'un bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 

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