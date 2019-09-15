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İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, ligin iddialı takımlarından Brage’ye 3-1 yenildi.
Dalkurd, sezonun 23’üncü haftasında ligin 3’üncü sırasında yer alan Brage’ye konuk oldu.
Maçın birinci yarısında Kristian Andersen’in 20’inci dakikada attığı golle, Brage 1-0 öne geçti. Daha sonra Dalkurd’dan Joseph Ceesay’ın 44’üncü dakikada attığı penaltıyla maçta durum eşitlendi.
Maçın ikinci yarısında Brage’den Anton Gundin 53’üncü dakika attığı penaltı ile 2-1 öne geçti.
Yine Anton Gundin'in 69’üncü dakikada Brage adına attığı golle durumu 3-1 yaptı.
Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanı kaybetti.
Bu sonuçla Dalkud 33 puanla ligin 6’ıncı sırasında kalırken, Brage ise ligin 3’üncü sırasında 44 puana sahip.
Dalkurd'un bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.
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