Son şampiyonun bileği büküldü

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), sezonun ikinci maçında Rennes'e 2-1 kaybetti.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.
PSG, 36’ncı dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44’üncü dakikada M'Baye Niang, 48’inci dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3’üncü olurken, 3 puanlı PSG 8’inci sırada kaldı.
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