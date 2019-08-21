Ronaldo: Benden daha fazla rekora sahip futbolcu var mı?

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Cristiano Ronaldo, tarih yazmaya devam etmek istediğini belirterek, “Benden daha fazla rekora sahip olan bir futbolcu var mı? Bence yok” dedi.

Ronaldo rekortmen bir futbolcu olduğuna vurgu yaptığı röportajda emeklilik sorularını da yanıtladı.

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı tarih için belirsiz konuşarak, “41 yaşımda da olabilir, gelecek sene de olabilir...” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda transfer olduğu Juventus ile Serie A zaferi tadarken toplam 43 maça çıktı ve 28 gol attı. Son olarak Portekiz ile UEFA Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo'nun performansında düşüş emareleri yok.

Ronaldo'yla söyleşi gerçekleştiren TVI, başarılı futbolcuya kramponlarını ne zaman asmayı düşündüğünü sordu. Ronaldo bu soruya “Bunu pek düşünmüyorum. Belki seneye bırakırım, belki 40-41 yaşıma kadar oynarım. Bilmiyorum. Ben her zaman anı yaşamaktan yanayım. Tadını çıkarıyorum” yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo, bu söyleşide her zamanki özgüvenini de bir kez daha ortaya koydu. Tarih yazmaya devam etmek istediğini ifade eden yıldız golcü, “Benden daha fazla rekora sahip olan bir futbolcu var mı? Bence yok” şeklinde konuştu.

Ronaldo, Serie A'da yeni sezonu cumartesi günü Parma karşısında açacak.