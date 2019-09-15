Beckham’dan Messi atağı

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David Beckham'ın, kurucusu olduğu Inter Miami'ye getirmek istediği Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi için harekete geçtiği bildirildi.

The Sun'da yer alan habere göre, eski İngiliz yıldız, temsilcisini Messi'nin babası ile buluşmak üzere Londra'ya gönderdi. İkilinin burada bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Gelecek yıl MLS'te mücadele edecek olan Inter Miami'yi kuran David Beckham'ın en büyük hayalinin Arjantinli yıldızı takımında oynatmak olduğu ifade edildi.

Messi'nin de geçtiğimiz günlerde sözleşmesinde ortaya çıkan bir maddede, her yılın haziran ayında serbest kalma ihtimalinin olduğu öğrenilmiş, Barcelona Başkanı Bartomeu da bu iddiayı doğrulamıştı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona dışında Avrupa'da herhangi bir kulüpte forma giymek istemeyen Messi'nin, MLS'e sıcak baktığı ifade edildi.