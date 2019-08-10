City, West Ham’ı 5’ledi

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Premier Lig'in açılış haftasında Manchester City, ilk kez bu sezon uygulanan VAR sisteminin öne çıktığı maçta West Ham United'ı 5-0 yendi.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında son şampiyon Manchester City, West Ham United deplasmanına konuk oldu.

Gol perdesi, 25’inci dakikada Gabriel Jesus ile aralandı ve ilk yarı, 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.

51’inci dakikada sahneye bu sefer Raheem Sterling çıktı ve Kevin De Bruyne'nün asistini gole çevirdi.

55’inci dakikada Gabriel Jesus, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetse de Video Yardımcı Hakem Sistemi devreye girdi ve ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Ayrıca bu gol, Premier Lig tarihinde VAR kararıyla iptal edilen ilk gol oldu.

75'te Riyad Mahrez'in ceza sahasına çıkarttığı topta defans arkasına koşu yapan Sterling, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtmayla takımını 3-0 öne geçirdi. Bu golde de VAR'a danışıldı ve gol geçerli sayıldı.

83’üncü dakikaya gelindiğinde Issa Diop'un ceza sahası içinde Mahrez'e yaptığı müdahale sonucu penaltı kazanan City'de topun başına Sergio Agüero geçti ancak kötü bir vuruş yaptı ve penaltıyı kaçırdı. Bu esnada yine VAR devreye girdi ve penaltı tekrar edildi. Çünkü 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olan yeni kurallara göre penaltı atışı esnasında kalecinin ayağı, kale çizgisinin gerisinde olmamalı, bir adım önde veya çizgi üzerinde olmalı. Fabianski'nin bu kuralı ihlal etmesi gerekçe gösterilerek yeniden kullanılan penaltıda Agüero, bu sefer kaçırmadı ve skoru 4-0'a getirdi.

Maçın son golünü ise 90’ıncı dakikada Sterling attı ve Premier Lig'in açılışında sezonun ilk hat-trick'ini yapan futbolcu oldu. Sterling, kariyerindeki 4’üncü hat-trick'i yaptı.