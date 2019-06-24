KUPA - İngiltere ve Fransa çeyrek finalde

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.
İngiltere, Houghton'ın 14, White'ın 45+4 ve Greenwood'un 58’inci dakikadaki golleriyle Valenciennes'teki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.
Böylece Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.
Günün bir diğer karşılaşması da Fransa ile Brezilya arasında oynandı.
Stade Oceane'de oynanan ve uzatmalara kalan mücadelede Fransa'nın orta saha oyuncusu Amandine Henry'nin 107'nci dakikada attığı golle 2-1 öne geçen Fransa, çeyrek finale adını yazdıran bir başka ekip oldu.
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