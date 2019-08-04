Bayern’i deviren Dortmund Süper Kupa’nın sahibi

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Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.
Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Almanya Birinci FutbolLigi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund karşılaştı.
81 bin 365 seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 48’inci dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekip 69’uncu dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Böylelikle bu sezonun ilk kupasını alan Borussia Dortmund toplamda 6’ncı kez bu kupayı müzesine götürdü.
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