Griezmann: Messi beni daha aramadı

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Barcelona’nın yeni transferi Antoine Griezmann, Lionel Messi’nin kendisine hala ‘Hoşgeldin’ demediğini belirtti.

İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, ligdeki en önemli rakiplerinden biri olan Atletico Madrid’den Antoine Griezmann’ı, 120 milyon euro karşılığında transfer ettiğini 14 Temmuz’da açıklamıştı.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında, Rakuten Kupası’nda Chelsea ve Vissel Kobe ile karşılaşacak olan Barcelona’da, basın mensuplarının karşısına çıkan Griezmann, transferin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen takım kaptanı Lionel Messi’nin kendisini aramadığını söyledi.

Griezmann katıldığı basın toplantısında “Messi beni daha aramadı ama Luis Suarez beni tebrik etti ve bana hoş geldin dedi. Oyunculardan sıcak bir karşılama gördüm. Onlarla aynı soyunma odasını paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım hepsine en iyi şekilde yardım edebilirim” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Fransız forvet, Atletico Madrid’den ayrılma sürecine dair sorulan soruya ise “Diego Simeone’ye ve eski takım arkadaşlarıma saygımdan ötürü, kulüpten en iyi şekilde ayrılmak için elimden geleni yaptım. Atletico Madrid’in şikayetleri onların problemi. Ben kendimi çok rahat hissediyorum ve Barcelona ile ilgili konulara yoğunlaşmaya başlamak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Atletico Madrid’de 5 sezon forma giyen Antoine Griezmann, 264 maçta 134 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.