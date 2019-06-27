Barça Norberto Neto transferini duyurdu

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Cillessen'i Valencia'ya satan Barcelona, Hollandalı kalecinin eksikliğini aynı takımdan Norberto Neto'yu alarak doldurdu.

Barcelona, Brezilyalı kaleci Neto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi bu transfer için Valencia'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Genç kaleci Casper Cillessen'i 31 milyon euroya Valencia'ya gönderen Barcelona, ilginç bir anlaşmaya imza attı. Böylelikle Valencia ve Barcelona, kalecilerini takas etmiş gibi oldu. Neto, Barcelona'da Ter-Stegen ile rekabet halinde olacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia'da forma giyen Neto'nun 26 milyon euroya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon euroya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.

29 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla La Liga'da 34 maça çıkarken 34 gol yedi. kalesini ise 10 maçta gole kapadı.

Ancak teknik direktör Ernesto Valverde'nin kaleci tercihini yine Andre Ter Stegen'den yana kullanması bekleniyor.