ManU deplasmanda 2 puan bıraktı

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Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United, Wolverhampton Wanderers deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun ikinci haftasının kapanış maçında Wolverhampton Wanderers, sahasında Manchester United'ı ağırladı.

27’nci dakikada sol kanatan tek toplarla hücuma çıkan Manchester United'da Marcus Rashford, ceza sahası içine gönderdiği paslarla topu Anthony Martial ile buluşturdu. 23 yaşındaki oyuncu, bekletmeden çektiği şutla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Böylece Martial, Manchester United forması ile 50’nci golünü kaydetti.

İlk yarı, Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının 51’inci dakikasında korner kullanan Wolverhampton'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Ruben Neves, 90'a gönderdiği harika bir şutla takımına beraberliği getirdi.

68’inci dakikada Conor Coady'nin müdahalesinde ceza sahası içinde yerle kalan Paul Pogba, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı Pogba kullandı ancak kaleci Rui Patricio bu atışı kurtardı. Geçtiğimiz sezonun başından beri ligde en fazla penaltı atışı kullanan Pogba (11), dördüncü kez penaltı kaçırmış oldu.

Oyunun son bölümünde ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskı kurdu ve üst üste pozisyonlar yakaladı ancak karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu skorla Manchester United puanını 4'e çıkartırken Wolwerhampton 2'ye yükseltti. Manchester United 4’üncü sırada, Wolves ise 13’üncü sırada yer aldı.