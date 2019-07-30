Ronaldinho'ya kötü haber

HABER MERKEZİ
2015 yılında futbolu bırakan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun borçları nedeniyle 57 adet mülküne mahkeme kararı ile el konuldu.
Folha de Sao Paulo’nun verdiği habere göre Ronaldinho'nun borçları sebebiyle 57 adet mülküne 2 milyon doları geçen borcu sebebiyle el konulduğu bildirildi.
Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 bin dolarlık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz, borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını söyledi.
Verilen cezalara dair ödeme yapılmaması sebebiyle, konu mahkemeye taşındı.
Bu sebeple Ronaldinho’nun, çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı aldığı belirtildi.
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