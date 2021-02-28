Türkiye’de Covid-19: 66 ölüm, 8 bin 424 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 569′ yükseldi.

Bugün toplam 109 bin 639 test yapıldı.

Semptom gösteren 610 kişiyle birlikte toplam 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588 oldu.

Bugün iyileşen 6 bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 572 bin 234’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 191 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.