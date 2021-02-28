Biden: İşler yine daha kötüye gidecek gibi

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ABD Başkanı Joe Biden, Johnson&Johnson aşısının FDA tarafından onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada,“Haberi kutlamamıza rağmen bütün Amerikalılara ellerini yıkamalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve maske takmaya devam etmeleri çağrısı yapıyorum" dedi.

Biden "Birçok defa söylediğim gibi yeni çeşitler yayılırken işler yine daha kötüye gidecek gibi ve şimdiki gelişmeler tersine dönebilir” ifadelerini kullandı.

FDA’den onay olan Johnson&Johnson ise Amerikan yönetimine aşı nakliyesine başladığını açıkladı.

Şirketin amacı Mart ayında 20 milyon doz aşıyı Amerika'ya sağlamak. 2021’in ilk yarısında ise bu rakamın 100 milyona çıkması planlanıyor.

Aşının Amerika’da kullanılan diğer aşılardan en önemli farkı tek doz yapılıyor olması. Küresel çapta 44 bin kişi üzerinde yapılan testlerde aşının virüse karşı etkinliği yüzde 66 olarak hesaplandı.

Aşı aynı zamanda 3 ay boyunca buzdolabı soğukluğunda korunabiliyor.

Bu etkenler ulaşımın zor olduğu ve altyapının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan insanlar da dahil daha fazla sayıda kişinin aşı olabileceği anlamına geliyor.

ABD’de kullanılan diğer iki aşı Pfizer/Bioentech ve Moderna’nın virüse karşı etkinliği yüzde 94-95. Ancak bu aşıların stoklanması özellikle Pfizer’inki J&J’ye göre daha zor.

Johnson&Johnson 2021’de toplam 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor ve bunun çoğu içinde anlaşmalar yapmış durumda.

ABD, 100 milyon doz için 1 milyar dolar ödemeyi kabul etti, ilave olarak da 200 milyon doz alabileceğini kaydetti.

Firma, Meksika’yla 22 milyon, Kolombiya’yla 9 milyon, İngiltere’yle 300 milyon, Güney Kore’yle 4 milyon, Avrupa Birliği’yle 400 milyon dozluk aşı anlaşmaları yapmış durumda.

J&J ayrıca yoksul ülkelere de COVAX işbirliğiyle 500 milyon doz dağıtmayı planlıyor.