Irak’ta göstericilerden hükümete 3 gün süre

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Gösterilerin sürdüğü Irak’ın güney vilayetlerinden Zikar’da protestocular, taleplerinin yerine gelmesi için hükümete 3 gün süre verdi.

Irak'ın Zikar vilayetinde 3 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Veyili'nin istifa etmişti. Başbakan Mustafa Kazimi, vilayete vali olarak Abdulgani el-Esedi'yi atamıştı.

Bugün polis merkezlerini ziyaret eden yeni Zikar Valisi Abdulgani el-Esedi “Göstericilere ateş edenler cezalandırılacak” dedi.

Nasiriye halkıyla diyalog geliştimek istediklerini belirten Abdulgani el-Esedi, Zikar halkının haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Zikar vilayetinde Vali Nazım Waili’nin istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde 3 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Irak’ta Ekim 2019’da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı.

Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.